В Башкирии заработала новая котельная

В Агидели заработала новая котельная. Она расположилась в черте города, что очень важно. Это исключает возможные теплопотери и повышает качество предоставления теплоресурсов. Этот проект реализовали в соответствии с согласованной инвестиционной программой «БашРТС» за счёт собственных средств.

Здесь находится сердце котельной. Насосы помогают снабжать весь город и село Новокабаново теплом. Их всего четыре. Управляют агрегатами дистанционно.

Вода проходит полную очистку через эту установку. Применяют такое оборудование для отвода вызывающих коррозию газов из рабочей жидкости.

Нагрев происходит при сжигании газа. Горелка тульской марки «Терминатор» может работать как на голубом, так и на жидком топливе. Название себя оправдывает – она почти неубиваема и даже после аварии возвращается в строй.

На этой площадке работают сейчас три котла. Ещё один – в резерве. Его подключат, когда на улице температура опустится до -35. А вот через этот сенсорный шкаф оператор и управляет всем этим комплексом.

Следят за работой котельной в небольшой комнатке. Все параметры выводятся на экран, откуда и ведется мониторинг технологических процессов.