В Уфе прошли соревнования среди будущих торакальных хирургов

В Уфе прошли соревнования будущих хирургов: свои навыки показывали студенты БГМУ и Сеченовского университета. Такие состязания организовали в рамках I Евразийского конгресса торакальных хирургов. В столице Башкортостана собрались ведущие специалисты профессиональной области.

Наркоз действует через несколько минут после работы анестезиолога. Первые пациенты будущего хирурга после тренажёров – не люди, но для отработки навыка важно уметь оперировать живое существо. Считается, что физиологически органы поросят максимально похожи на человеческие.

Отрабатывают навыки две команды – БГМУ и Сеченовского университета. Операционные развернули в спортивном зале. Физкультуру здесь для студентов-медиков проводит Джефф Монсон. Тренер временно в роли зрителя. Там, где обычно за ЗОЖ, в этот раз соревнуются тоже во имя здоровья. Только экипировка у команд иная: вместо мяча – скальпель, а спортивную форму заменила медицинская.

Операции на животных впервые транслируются на большом экране для Евразийского конгресса торакальных хирургов. Параллельно онлайн выведены манипуляции из клиники БГМУ. Специалисты показывают, как проходят реальные операции на людях. Во всех случаях и нынешние, и будущие хирурги демонстрируют три вида вмешательств: ушивание раны лёгкого, атипичную резекцию лёгкого, удаление добавочной доли.