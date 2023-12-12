На выставке-форуме «Россия» стартовала неделя «Инвестируй в Башкортостан»

Сегодня в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» стартовала тематическая неделя «Инвестируй в Башкортостан». Гости познакомятся с экономическим, инвестиционным и туристическим потенциалом республики, увидят интерактивную инвесткарту Башкортостана, а также готовые бизнес-решения и меры господдержки, которыми могут воспользоваться потенциальные инвесторы.