В Башкирии БЗТО увеличил производительность труда благодаря бережливому производству

Благодаря нацпроекту завод теплового оборудования в Белорецке увеличил производительность труда на 30%. При этом хорошие результаты были достигнуты за счёт изменения условий труда. Сотрудники прошли обучение и научились бережливому производству.
Конвейер остался прежним, а деталей на выходе стало больше. Повлияли на результаты, казалось бы, простые, но важные изменения. В цех добавили освещение для сотрудников, сделали разметки для используемой тары. Самое главное – изучили маршрут персонала во время выполнения работы.
На Белорецком заводе по производству тепловых пушек появилось такое понятие, как «бережливое производство». Умные решения внедрили благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Рабочий день персонала не стал больше, а вот зарплата увеличилась.
Участники нацпроекта «Производительность труда» получают навыки по улучшению условий труда. На каждом предприятии формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы.
На заводе производят тепловые пушки от 2 киловатт до 100. Некоторые позиции башкирский завод выпускает единственными в стране. Сейчас на предприятии ведут работу по изготовлению теплового оборудования, которое сможет работать в полевых условиях. Такие пушки будут особенно востребованы для зоны проведения спецоперации.