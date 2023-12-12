В Башкирии БЗТО увеличил производительность труда благодаря бережливому производству

Благодаря нацпроекту завод теплового оборудования в Белорецке увеличил производительность труда на 30%. При этом хорошие результаты были достигнуты за счёт изменения условий труда. Сотрудники прошли обучение и научились бережливому производству.

Конвейер остался прежним, а деталей на выходе стало больше. Повлияли на результаты, казалось бы, простые, но важные изменения. В цех добавили освещение для сотрудников, сделали разметки для используемой тары. Самое главное – изучили маршрут персонала во время выполнения работы.

Тяжёлые детали рядом, легкие дальше. Сократили перемещения наполовину. Олег Чертоусов, начальник производственного отдела Белорецкого завода теплового оборудования

На Белорецком заводе по производству тепловых пушек появилось такое понятие, как «бережливое производство». Умные решения внедрили благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Рабочий день персонала не стал больше, а вот зарплата увеличилась.

Участники нацпроекта «Производительность труда» получают навыки по улучшению условий труда. На каждом предприятии формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы.

Мы хотим выйти на новую цифру уже в следующем году. Илья Шнайдер, генеральный директор Белорецкого завода теплового оборудования