В Уфе пройдёт XIX Международная спартакиада боевых искусств

В соревновании примут участие 5000 спортсменов из 60 регионов России, а также представители ряда зарубежных стран. Сильнейших будут выявлять на 20 площадках в разных видах единоборств.

Также состоятся мастер-классы, семинары, показательные выступления, сдача норм ГТО и тестирование по силовому многоборью.