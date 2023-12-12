В Уфе пройдёт XIX Международная спартакиада боевых искусств

В соревновании примут участие 5000 спортсменов из 60 регионов России, а также представители ряда зарубежных стран. Сильнейших будут выявлять на 20 площадках в разных видах единоборств.
Также состоятся мастер-классы, семинары, показательные выступления, сдача норм ГТО и тестирование по силовому многоборью.
Проект неоднократно становился победителем конкурса Фонда президентских грантов. Соревнования продлятся несколько дней. Кроме этого, в рамках спартакиады запланированы гала-программа с финальными поединками по видам единоборств и гран-при под эгидой международной всестилевой бойцовской лиги Combat Ring.