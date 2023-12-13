Башкирия стала лидером по привлечению средств на обучение сотрудников ОПК

Башкортостан занял первое место в России по объему привлеченных федеральных средств на обучение сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил Андрей Назаров во время заседания Правительства Башкортостана. Премьер-министр заявил, что в следующем году все меры стимулирования занятости населения сохранятся.

Подвели и итоги текущего года. Так, в республике провели работу по установлению границ шести с половиной миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Сообщается, что уже завершена их оцифровка. Также обсудили вопросы культурного наследия. На заседании рассмотрели вопрос развития геопарка «Янган-Тау». В следующем году там планируют открыть историко-мемориальный парк «Салауат ере».