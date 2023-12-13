В Башкирии в ночных пожарах погибло несколько человек

В Башкирии за минувшую ночь случилось два пожара, в результате которых погибли три человека.

По данным пресс-службы МЧС по республике, два человека погибли во время пожара в селе Месягутово Дуванского района. Горела одна из квартир трехквартирного кирпичного одноэтажного дома. Во время тушения спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Еще один смертельный пожар случился в деревне Верхнемамбетово Баймакского района, где сгорело встроенное помещение в большом гараже. Пожарные в течение 24 минут ликвидировали открытое горение на площади 80 «квадратов». Во время тушения было обнаружено тело 41-летнего мужчины.

Предполагается, что пожар произошел по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.