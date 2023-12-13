В Уфе появляются все новые указатели до ближайших туробъектов

В Уфе продолжают устанавливать директивные указатели, которые помогают определить направление и расстояние до ближайших туробъектов. Кроме того, в столице появились стенды для обозначения парков, скверов и садов. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Навигация основана на проектном предложении, которое было разработано два года назад Студией Артемия Лебедева. Цвета подобраны так, чтобы с одной стороны обеспечивать максимальный контраст информации, с другой – отражать ее туристический характер, привлекая внимание яркими акцентами.

По условиям проекта на территории Уфы будут размещены информационные и парковые стенды, декоративные указатели, маршрутные стелы, таблички на объектах культурного наследия и карты-схемы со шрифтом Брайля для жителей и гостей столицы с ОВЗ.

Кроме того, в настоящее время продолжается монтаж иллюминации на пешеходной части улиц Ленина и Пушкина.