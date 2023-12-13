В Башкирии «Лада Веста» столкнулась с автобусом: погибла женщина

Накануне вечером в Нефтекамске столкнулись «Лада Веста» и пассажирский автобус «НефАЗ». За рулем отечественного автомобиля находилась женщина, 1989 года рождения.

В результате аварии водитель «Лады» скончалась от полученных травм до приезда медиков. Двоим пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь.

По информации пресс-службы управления ГИБДД МВД по республике, автобус с 20 пассажирами в салоне ехал по маршруту «Нефтекамск-Ташкиново».

На место происшествия выезжали сотрудники госавтоинспекции представители других экстренных служб.