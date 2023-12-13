На передовой СВО служит девушка из Башкирии с позывным «Снайпер»

Не так давно участница спецоперации приезжала в родной Абзелил в свой первый краткосрочный отпуск. Ее так долго ждали родные и близкие! О девушке-бойце с позывным «Снайпер» рассказала корреспондент издания «Абзелил» Алия Мусина.

По словам самой военнослужащей, за время ее пребывания на фронте сослуживцы стали родными, служат все, как одна большая семья, где каждый четко знает и делает свое дело, приближая победу. В ее подразделении больше женщин нет, она – единственная.

Жизнь героини с самого начала была связана с военной службой: ранее она служила по контракту в пограничных войсках. Ее профессиональная закалка очень пригодилась в зоне спецоперации. Она – прекрасный водитель, если надо, может и танком управлять, и крупнотоннажным «Уралом».

Признаюсь, бывает нелегко, но в такие моменты никогда не падаем духом. Я никогда не думала, что письма, которые мы получаем там от детей со всех уголков страны со словами поддержки: «Мы верим в вас, все будет хорошо!», так вселяют уверенность, придают сил. Ради будущего этих детей и стоит быть там... Боец СВО, позывной «Снайпер»

Еще она рассказала, как мама несколько раз пыталась убедить дочку вернуться, говорила, что очень переживает за нее. И, чтобы успокоить ее, девушка однажды задала маме вопрос: «Мам, а как бы ты поступила на моем месте?» На что она ответила: «Я тоже встала бы на защиту своей Родины».

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.