Завтра в Уфе пройдут антитеррористические учения – УФСБ по РБ

Завтра, 14 декабря, на территории Уфимского мясоконсервного комбината пройдут командно-штабные учения по пресечению террористического акта. Мероприятия запланированы оперативным штабом в Башкирии.

Входящие в этот оперативный штаб силы и средства подразделений заинтересованных ведомств будут отрабатывать действия по обеспечению антитеррористической защищенности химически опасного объекта промышленности, который расположен на территории города.