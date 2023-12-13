Радий Хабиров рассказал о пчеловоде, который прославил башкирский мед

В этом году пчеловод Рустем Резбаев из Стерлитамакского района отправил более тонны липового меда в зону проведения спецоперации. Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава республики Радий Хабиров. Пчеловод трудится в этой сфере уже 40 лет.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о пчеловоде, который прославил башкирский мед

Рустем Резбаев закончил Башкирский сельскохозяйственный институт, а затем получал знания во Всесоюзном институте по пчеловодству в г. Рыбное Рязанской области. Долго работал на Улу-Телякской опытной станции по пчеловодству в Иглинском районе.  

Фото №2 - Радий Хабиров рассказал о пчеловоде, который прославил башкирский мед

Сейчас у пчеловода собственное хозяйство. Сначала завел 50 пчелосемей, а теперь их у него 660. На предприятии установлено современное оборудование для переработки и фасовки меда.  

Благодаря ему слава о башкирском меде, его натуральном вкусе, высоком качестве и целебных свойствах дошла до Канады, Америки, Китая, куда башкирский бизнесмен уже не первый год поставляет продукт. В будущем пчеловод хочет открыть собственную компанию по продаже меда в Китайской Народной Республике.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Фото №3 - Радий Хабиров рассказал о пчеловоде, который прославил башкирский мед

По словам лидера региона, в этом году хозяйство пчеловода произвело 25 тонн меда. Всего в Башкирии за 2023 год собрали 6000 тонн сладкой продукции, подытожил Радий Хабиров.  

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова  

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
БАШКОРТТАР-БСТ