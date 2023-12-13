Радий Хабиров рассказал о пчеловоде, который прославил башкирский мед

В этом году пчеловод Рустем Резбаев из Стерлитамакского района отправил более тонны липового меда в зону проведения спецоперации. Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава республики Радий Хабиров. Пчеловод трудится в этой сфере уже 40 лет.

Рустем Резбаев закончил Башкирский сельскохозяйственный институт, а затем получал знания во Всесоюзном институте по пчеловодству в г. Рыбное Рязанской области. Долго работал на Улу-Телякской опытной станции по пчеловодству в Иглинском районе.

Сейчас у пчеловода собственное хозяйство. Сначала завел 50 пчелосемей, а теперь их у него 660. На предприятии установлено современное оборудование для переработки и фасовки меда.

Благодаря ему слава о башкирском меде, его натуральном вкусе, высоком качестве и целебных свойствах дошла до Канады, Америки, Китая, куда башкирский бизнесмен уже не первый год поставляет продукт. В будущем пчеловод хочет открыть собственную компанию по продаже меда в Китайской Народной Республике. Радий Хабиров, Глава Башкирии

По словам лидера региона, в этом году хозяйство пчеловода произвело 25 тонн меда. Всего в Башкирии за 2023 год собрали 6000 тонн сладкой продукции, подытожил Радий Хабиров.