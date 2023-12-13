В Башкирии семья с ребёнком попала в беду в 35-градусный мороз

В Архангельском районе пассажиры и водитель авто «Рено» попали в беду. Инцидент зафиксировали на 49 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.
У автомобиля заглох мотор в 35-градусный мороз. Завести его не получалось – генератор сломался, а аккумулятор сел. В салоне авто находились женщина, девушка и её 3-летний сын. Машина очень быстро остыла на морозе.
Сотрудники ГИБДД пересадили пассажиров в патрульный автомобиль, где они согрелись. Также инспекторы помогли отбуксировать машину до ближайшего кафе, после чего остановили попутный транспорт до Уфы и отправили на нём пассажиров. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции и сообщил, что будет ждать друзей, которые уже выехали за ним.
Фото: ГИБДД РБ.