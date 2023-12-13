В Башкирии семья с ребёнком попала в беду в 35-градусный мороз

Сотрудники ГИБДД пересадили пассажиров в патрульный автомобиль, где они согрелись. Также инспекторы помогли отбуксировать машину до ближайшего кафе, после чего остановили попутный транспорт до Уфы и отправили на нём пассажиров. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции и сообщил, что будет ждать друзей, которые уже выехали за ним.