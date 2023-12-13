Посетители выставки «Россия» поделились своими впечатлениями

Всё ВДНХ заставлено, вся страна представлена. Я даже рекомендую, кто может, в новогодние дни детей брать и смотреть все регионы. Я своих детей тоже свожу. Ни одного региона-аутсайдера там нет, все очень стараются, все конкурентны. Наш стенд мы сделали в виде космического звездолёта, как регион, устремленный в будущее, в высокие технологии. Там очень интересно, много познавательных вещей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии