Посетители выставки «Россия» поделились своими впечатлениями

12 декабря в рамках крупной международной выставки-форума «Россия» состоялось открытие студии Экспертного института социальных исследований и презентация социологических данных по восприятию выставки посетителями.
По данным социологического исследования, после посещения выставки зрители испытывают гордость, радость, удивление и восторг. Более 97% опрошенных посетителей сообщили, что испытывают гордость за достижения страны, представленные на выставке. 93% опрошенных поделились, что выставка вселяет в них надежду и веру в будущее.
Выставка формирует образ будущего в глазах россиян, демонстрирует уверенные позиции России в технологическом развитии. По словам респондентов, сегодня сложное, непростое время, и после посещения выставки появляется уверенность в том, что страна движется в правильном направлении.
Большинство респондентов (91%) узнали что-то новое в ходе посещения выставки «Россия». 87% опрошенных отметили высокое качество проводимых мероприятий.
Также 85% респондентов рекомендуют посетить выставку другим людям, при этом более 14% опрошенных уже посетили выставку повторно.
Эксперты отмечают, что выставка «Россия» стала заметным событием в политической и культурной жизни страны, а организаторам удалось добиться неформальной популярности мероприятия. Значительная часть потока посетителей идет по рекомендации знакомых и родных. Респонденты отмечают, что государство дало возможность каждому региону представить свои достижения, заявить о себе, напомнить о себе.
93% респондентов считают, что посещение выставки позволяет увидеть возможности для самореализации молодежи в России.
Напомним, 3 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ состоялся День Республики Башкортостан.