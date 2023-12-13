Посетители выставки «Россия» поделились своими впечатлениями

12 декабря в рамках крупной международной выставки-форума «Россия» состоялось открытие студии Экспертного института социальных исследований и презентация социологических данных по восприятию выставки посетителями.

Фото №1 - Посетители выставки «Россия» поделились своими впечатлениями

По данным социологического исследования, после посещения выставки зрители испытывают гордость, радость, удивление и восторг. Более 97% опрошенных посетителей сообщили, что испытывают гордость за достижения страны, представленные на выставке. 93% опрошенных поделились, что выставка вселяет в них надежду и веру в будущее.

Выставка формирует образ будущего в глазах россиян, демонстрирует уверенные позиции России в технологическом развитии. По словам респондентов, сегодня сложное, непростое время, и после посещения выставки появляется уверенность в том, что страна движется в правильном направлении.

Выставка — это возможность для каждого посмотреть на себя и страну со стороны, в онлайн-режиме увидеть наличествующие результаты развития. Уверенность и гордость — это хороший фундамент для размышлений о будущем и его проектирования.

Глеб Кузнецов

Большинство респондентов (91%) узнали что-то новое в ходе посещения выставки «Россия». 87% опрошенных отметили высокое качество проводимых мероприятий.

85% отметили, что им очень понравилось содержание выставки. Должен сказать, что мы с коллегами из ВШЭ проводим много разных опросов на разных мероприятиях, и, наверное, это первый раз, когда я вижу такую цифру.

Иван Груздев

Также 85% респондентов рекомендуют посетить выставку другим людям, при этом более 14% опрошенных уже посетили выставку повторно.

Эксперты отмечают, что выставка «Россия» стала заметным событием в политической и культурной жизни страны, а организаторам удалось добиться неформальной популярности мероприятия. Значительная часть потока посетителей идет по рекомендации знакомых и родных. Респонденты отмечают, что государство дало возможность каждому региону представить свои достижения, заявить о себе, напомнить о себе.

Выставка «Россия» живет именно на уровне обыденного языка и на уровне обыденных практик, то есть в этом смысле для людей это очень важное событие… Очень высокая осведомленность, очень высокий интерес к этому мероприятию. Люди находят здесь ответ по поводу образа будущего.

Виктор Потуремский
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93% респондентов считают, что посещение выставки позволяет увидеть возможности для самореализации молодежи в России.

Здесь очень много интересного для детей, школьников, молодежи. Активности и мероприятия разные, и каждый ребенок, подросток или молодой человек, пришедший на выставку, может почувствовать себя не просто посетителем, а важным гостем. И, я думаю, все они видят возможность личной самореализации.

Анна Федулкина

Напомним, 3 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ состоялся День Республики Башкортостан.

Всё ВДНХ заставлено, вся страна представлена. Я даже рекомендую, кто может, в новогодние дни детей брать и смотреть все регионы. Я своих детей тоже свожу. Ни одного региона-аутсайдера там нет, все очень стараются, все конкурентны. Наш стенд мы сделали в виде космического звездолёта, как регион, устремленный в будущее, в высокие технологии. Там очень интересно, много познавательных вещей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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