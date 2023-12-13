Известно, когда пройдет главная ёлка Башкирии

Республиканская новогодняя ёлка пройдёт 27 декабря. Это следует из указа о праздновании Нового года в Башкортостане, который подписал Радий Хабиров.

На главную ёлку республики пригласят наиболее отличившихся школьников, детей из семей участников СВО, из многодетных малоимущих семей, сирот и детей с ограниченными возможностями. Им организуют трехдневный отдых в Уфе и вручат подарки, говорится в документе.