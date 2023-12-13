В Бирске начали обустраивать зимнюю переправу через Агидель

Забор воды из реки Белой для заливки дороги происходит двумя мотопомпами. Работы будут продолжаться в течение 10 дней. После того, как лед нарастят до 30 см, переправу откроют для движения легкового транспорта до трех тонн. Там будут установлены обогревательные пункты. А пока люди могут переходить пешком с берега на берег по очищенному пути, рядом со строящейся дорогой.