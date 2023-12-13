БГМУ получил международную аккредитацию

Образование БГМУ на международном уровне. Университет получил международную аккредитацию пяти образовательных программ специалитета: лечебное дело, стоматология, педиатрия, медико-профилактическое дело и фармация.
Учебное заведение подтверждает статус каждые несколько лет, в этот раз документ действует до 2028 года включительно. Специализированную проверку по международным стандартам проводила внешняя экспертная комиссия независимого Агентства аккредитации и рейтинга.
Этот документ – очередное подтверждение уровня знаний, которые дают студентам не только из России, ежегодно вуз выбирают абитуриенты из-за рубежа.