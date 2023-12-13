В Башкирию завезли поддельные рыбные консервы

В Башкирию привезли почти тонну фальсифицированных консервов. Об этом предупреждают специалисты Россельхознадзора Башкирии. В настоящее время в продаже имеются остатки этой продукции. Производители: ООО «Фортуна Крым», ООО «Меркурий Н» и ООО «СОК-ФИШ».  

Фото №1 - В Башкирию завезли поддельные рыбные консервы

Сообщается, что ранее ведомство аннулировало сертификаты указанных производителей, так как при изготовлении своей продукции они подменили сырье.

По информации ведомства, в настоящее время приостановлен оборот более 45 тысяч килограммов фальсифицированной продукции. Около 10 тысяч килограммов уничтожено, более 30 тысяч килограммов вернули поставщикам.   

Работа по изъятию опасной продукции будет продолжена.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по РБ

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