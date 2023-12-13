Жителей Башкирии ожидает метеоритный дождь

В ночь с 13 на 14 декабря жители Башкирии смогут стать свидетелями метеоритного дождя. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.
На небосклоне ожидается пик метеорного дождя Геминиды. Это самый обильный и зрелищный метеорный поток, который иногда перебивает яркий метеорный поток Персеиды в августе. Он получил свое название от созвездия Близнецов (Gemini).
Чтобы наблюдение было наиболее продуктивным, рекомендуется выбирать места с минимальным световым загрязнением, такие как загородные зоны, ведь при таких условиях открывается шанс заметить свыше 50 метеоров в час.
Фото: Уфимский планетарий.