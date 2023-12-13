В Башкирии обнаружили старинную нивелирную марку

В ходе обследования железнодорожного вокзала в Раевке сотрудники Росреестра обнаружили старинную нивелирную марку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что вокзал был построен в 1891 году. Марка в хорошем состоянии, несмотря на возраст.

Известно, что нивелирные сети указывают на высоту относительно уровня моря. Они используются геодезистами при съемках и разбивке. Кроме того, они нужны для проектирования застройки, последующего установления земельных границ и проведения кадастровых работ.

Обычно такие марки представляют собой металлический диск диаметром 8-10 см, который вмонтирован в стену здания либо моста.

Сегодня в Башкирии насчитывается 1275 нивелирных пунктов, 355 расположены в охранных зонах.