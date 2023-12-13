Журналисты из Башкирии примут участие в прямой линии с Владимиром Путиным

Завтра в Москве пройдет большая ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. В этом году ее совместили с другим традиционным мероприятием – прямой линией. Это, по мнению экспертов, позволит сделать диалог более всеобъемлющим, затрагивающим темы со всех сторон.

За всю историю подобного формата общения с главой государства журналисты республиканских СМИ и простые граждане задавали разные вопросы. Они касались и социальных выплат, и религии, и экономики. В декабре 2021 года наша коллега Гульназ Хайбуллина пригласила Президента на празднование 450-летия Уфы. Владимир Путин ответил, что постарается приехать. На этот раз в ежегодной пресс-конференции примет участие корреспондент службы новостей Артур Шамсутдинов, а также коллеги из информационного агентства «Башинформ» и издания «Янаульские зори».