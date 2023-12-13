ТПП Башкирии вводит сопровождение предприятий для решения кадрового вопроса

Торгово-промышленная палата Башкортостана вводит пилотное сопровождение предприятий для решения проблемы кадрового голода. Особый дефицит высококвалифицированных специалистов наблюдается в промышленном секторе. Один из вариантов решения проблемы – привлекать иностранных работников для трудоустройства по рабочим профессиям.

Уже есть договорённости с Ираном, Индией и Бангладеш – последнее государство является одним из мировых центров судостроения, где много доступных сварщиков, фрезеровщиков, инженеров. Такой вариант сегодня обсудили в Уфе вместе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Бангладеш в России Камрулом Ахсани. Другой путь – это переориентирование вахтовиков на работу на предприятиях Башкортостана с сопоставимой заработной платой.