В Башкирии проверят обоснованность роста цен на яйца

Стоимость яиц в стране резко выросла, многократно превысив уровень инфляции. За год цена в России в среднем поднялась на 40%. Подорожали и другие товары, в том числе куриное мясо, некоторые овощи и фрукты, молочные продукты.
Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв поручил профильному комитету совместно с представителями заинтересованных организаций и ведомств проанализировать причины роста цен. Он отметил, что проблема роста цен на продукты массового потребления носит общероссийский характер. Тенденция тревожная, особенно в преддверии новогодних праздников, когда большинство закупаются масштабно и впрок.