В Бирском районе заработал новый ФАП

В помещении медпункта есть все необходимое для оказания неотложной, плановой и экстренной помощи. Имеется смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания, санузел и гардероб. ФАП возвели для жителей трех сел – Бекмурзино, Симкино, Новопетрово. Почти 400 человек будут получать медпомощь в комфортных условиях. Осенью в Бирском районе ввели в эксплуатацию еще четыре таких пункта. Заканчивают установку ФАПа в селе Старобурново. До конца года начнется монтаж объектов в трёх деревнях.