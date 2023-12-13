Фехтовальщики из Башкирии завоевали медали на международном турнире «Рапира Санкт-Петербурга»

На соревнованиях принимали участие около 200 сильнейших спортсменов. Они состязались как в личных, так и в командных дисциплинах. Честь республики защищали 20 фехтовальщиков. Рапиристы привезли награды разных достоинств.
Олимпийский чемпион Тимур Сафин продолжает достигать новые высоты. На соревнованиях в Санкт-Петербурге он провёл пять поединков. В полуфинале спортсмен встретился с соперником из Курской области Владиславом Мыльниковым. Он уступил ему со счетом 10:15, и стал бронзовым призёром.
Как признались сами спортсмены, соревнования выдались непростыми. Ведь это первые старты в сезоне. К тому же на международном турнире в Санкт-Петербурге собрались сильнейшие спортсмены со всей страны, в том числе мастер спорта России по фехтованию Тимур Арсланов. В команде он выступал вместе с Тимуром Сафиным, Егором Баранниковым и Владиславом Журавлёвым. В итоге башкирские фехтовальщики стали вторыми. Более драматичным получился четвертьфинал в личном зачёте. Там Арсланов встретился с товарищем по команде Владиславом Журавлёвым и проиграл, став лишь шестым.
Зато Владислав Журавлёв не упустил свой шанс на победу и завоевал золотую медаль. Ещё одна награда на счету у Валерия Корнилова. Спортсмен в фехтовании 11 лет. За это время он становился победителем первенства страны среди кадетов. Сейчас выступает на взрослом уровне. За выход в призы Корнилов встретился с Захаром Козловым из Санкт-Петербурга. К концу встречи счёт был равным 14:14. Но фетовальщику из Башкортостана удалось нанести 15-ый укол и стать призёром.
Также в финале Аделина Загидуллина уступила своей сопернице из Москвы и завоевала бронзовую награду. А в командных встречах женская сборная республики оказалась на пятом месте. Фехтовальщики из Башкортостана готовятся к новым стартам. Уже на следующей неделе они отправятся на Кубок России в Сочи.