Фехтовальщики из Башкирии завоевали медали на международном турнире «Рапира Санкт-Петербурга»

На соревнованиях принимали участие около 200 сильнейших спортсменов. Они состязались как в личных, так и в командных дисциплинах. Честь республики защищали 20 фехтовальщиков. Рапиристы привезли награды разных достоинств.

Олимпийский чемпион Тимур Сафин продолжает достигать новые высоты. На соревнованиях в Санкт-Петербурге он провёл пять поединков. В полуфинале спортсмен встретился с соперником из Курской области Владиславом Мыльниковым. Он уступил ему со счетом 10:15, и стал бронзовым призёром.

В начале боя я повёл в счёте, вроде всё складывалось хорошо, всё шло так, как я задумывал. Но в середине боя немножечко противник поменялся, я немного тоже сбавил обороты и уже, так скажем, не смог догнать его. Тимур Сафин, бронзовый призёр международных соревнований «Рапира Санкт-Петербурга»

Как признались сами спортсмены, соревнования выдались непростыми. Ведь это первые старты в сезоне. К тому же на международном турнире в Санкт-Петербурге собрались сильнейшие спортсмены со всей страны, в том числе мастер спорта России по фехтованию Тимур Арсланов. В команде он выступал вместе с Тимуром Сафиным, Егором Баранниковым и Владиславом Журавлёвым. В итоге башкирские фехтовальщики стали вторыми. Более драматичным получился четвертьфинал в личном зачёте. Там Арсланов встретился с товарищем по команде Владиславом Журавлёвым и проиграл, став лишь шестым.

Самое интересное это, конечно же, со своим Владом Журавлёвым за четыре. Я в какой-то момент вёл, Влад смог переломить, потом я заново повёл и в конце он победил. Интересные тактические моменты, где-то технические. Тимур Арсланов, участник международных соревнований «Рапира Санкт-Петербурга»

Зато Владислав Журавлёв не упустил свой шанс на победу и завоевал золотую медаль. Ещё одна награда на счету у Валерия Корнилова. Спортсмен в фехтовании 11 лет. За это время он становился победителем первенства страны среди кадетов. Сейчас выступает на взрослом уровне. За выход в призы Корнилов встретился с Захаром Козловым из Санкт-Петербурга. К концу встречи счёт был равным 14:14. Но фетовальщику из Башкортостана удалось нанести 15-ый укол и стать призёром.

Да, скажу честно, тяжёлый турнир был. В группе как раз таки расфехтовался и пошёл по хорошей сетке. Но, честно скажу, последние бои было тяжело фехтовать. Но пытался как бы переосилить себя и показать лучший результат. Валерий Корнилов, бронзовый призёр международных соревнований «Рапира Санкт-Петербурга»