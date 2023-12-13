В Уфе прошёл чемпионат Республики Башкортостан по теннису

Вот сейчас например, этот турнир, я микст не играю. Прошлый я тоже. Просто вот иногда, когда получается с кем-то хорошо договориться, встаю, да. Из других городов здесь сильные соперницы, первая сеяная, ей вообще 24 года, у нас 10 лет с ней разница.

Софья Щербацкая, участница чемпионата Республики Башкортостан по теннису