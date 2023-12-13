В Уфе прошёл чемпионат Республики Башкортостан по теннису

Ежегодно этот турнир проходит в столице нашей Республики. На соревнованиях собралось около 50 теннисистов из Набережных Челнов, Казани, Ижевска, Москвы и других регионов. В течении пяти дней спортсмены боролись за победу. Сначала были разыграны медали в одиночных разрядах, затем в парных. Теннисистам, которые показали успешный результат, присвоили норматив кандидата в мастера спорта.

Это не отбор, но это у них потенциальный рост для того, чтобы улучшить свои позиции и дальше участвовать в более хороших и в более сильных турнирах.  

Артур Галиев, главный судья чемпионата Республики Башкортостан по теннису

Чемпионат Республики стал завершающим турниром в этом году. У женщин первое место заняла Стефания Бондаренко из Уфы. В финале она сумела обыграть Марию Шушпанову из Москвы. У мужчин золото завоевал Остап Коваленко, на второй строчке расположился Булат Галиев, а на третьей Кирилл Каленник. В миксте на пьедестал почёта поднялись уфимцы Дилара Утяшева и Остап Коваленко.

Вот сейчас например, этот турнир, я микст не играю. Прошлый я тоже. Просто вот иногда, когда получается с кем-то хорошо договориться, встаю, да. Из других городов здесь сильные соперницы, первая сеяная, ей вообще 24 года, у нас 10 лет с ней разница.

Софья Щербацкая, участница чемпионата Республики Башкортостан по теннису
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