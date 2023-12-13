Спортсмены Башкирии взяли медали на Кубке России по панкратиону в Новосибирске

Спортсмены из Башкортостана триумфально завершили сезон в Новосибирске. Там прошёл Кубок России по панкратиону среди мужчин и женщин. Нашу республику представляли трое спортсменов, каждый из которых завоевал медаль разного достоинства.

Даже после соревнований и завершения сезона тренер Радмир Хайруллин разбирает ошибки спортсменов и учит их новым приёмам. Марат Мурзагулов одержал две досрочные победы, вышел в полуфинал, где в равном бою уступил спортсмену из республики Тыва, 10:12. Зато в финале не оставил на ковре ни единого шанса борцу из Алтайского края, 12:0.

В первую очередь, не хватило функционалки, устал сильно после половины боя, тяжело было дышать, чуть-чуть не хватило физической формы. До этого весной был чемпионат России, там тоже третьим был, результатом не совсем доволен, был настроен на победу. Марат Мурзагулов, бронзовый призёр Кубка России по панкратиону

А вот Григорий Шатунов на соревнованиях получил долгожданное звание мастера спорта. Он одержал три победы в трёх тяжелейших поединках. В финале одолел спортсмена из Алтайского края со счётом 16:10. Что интересно, Шатунов шёл к этому титулу в панкратионе два года. А вот в ММА, всестилевом карате и рукопашном бою Григорий пока кандидат в мастера спорта.

Больше мне запомнился поединок за выход в финал и финал, самые тяжелые и сильные, шли прям балл в балл, что в первом, что во втором, я инициативу на себя перехватил и вырвал бой у соперника, став победителем. Григорий Шатунов, победитель Кубка России по панкратиону

В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из 23 регионов нашей страны. Серебро завоевала единственная представительница Башкортостана среди женщин. Физалия Сагидуллина, одержав победу над спортсменкой из Новосибирской области в полуфинале, в решающем поединке уступила сопернице из Самарской области.

Наш минимум выполнен – это было зайти в тройку, либо третье, второе, первое, хотелось бы, чтобы выиграли, результат оцениваю на четыре из пяти. Радмир Хайруллин, президент федерации панкратиона Республики Башкортостан