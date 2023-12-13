Спортсмены Башкирии взяли медали на Кубке России по панкратиону в Новосибирске

Спортсмены из Башкортостана триумфально завершили сезон в Новосибирске. Там прошёл Кубок России по панкратиону среди мужчин и женщин. Нашу республику представляли трое спортсменов, каждый из которых завоевал медаль разного достоинства.
Даже после соревнований и завершения сезона тренер Радмир Хайруллин разбирает ошибки спортсменов и учит их новым приёмам. Марат Мурзагулов одержал две досрочные победы, вышел в полуфинал, где в равном бою уступил спортсмену из республики Тыва, 10:12. Зато в финале не оставил на ковре ни единого шанса борцу из Алтайского края, 12:0.
А вот Григорий Шатунов на соревнованиях получил долгожданное звание мастера спорта. Он одержал три победы в трёх тяжелейших поединках. В финале одолел спортсмена из Алтайского края со счётом 16:10. Что интересно, Шатунов шёл к этому титулу в панкратионе два года. А вот в ММА, всестилевом карате и рукопашном бою Григорий пока кандидат в мастера спорта.
В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из 23 регионов нашей страны. Серебро завоевала единственная представительница Башкортостана среди женщин. Физалия Сагидуллина, одержав победу над спортсменкой из Новосибирской области в полуфинале, в решающем поединке уступила сопернице из Самарской области.
Кубок России завершил сезон для сильнейших спортсменов из Башкортостана. Теперь они получат такой нужный отдых, а в январе вновь вернутся к тренировкам. В новом сезоне у каждого будет своя максимальная задача, к которой спортсмены будут обязательно стремиться.