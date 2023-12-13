Уроженка Башкирии заняла первое место в международном турнире по шашкам в Бразилии

В эти дни семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина находится в Бразилии. Там она выступала в международном турнире и заняла первое место. После соревнований известная спортсменка осталась там, чтобы помочь в организации матча национальных команд России и Бразилии.

Мероприятие пройдет в 2024 году. Но главным событием в этом виде спорта станет второй международный турнир по шашкам стран ШОС и БРИКС. Он состоится в Уфе в июле. Ранее на первом таком турнире в столице республики было подписано соглашение о создании федерации Международной ассоциации шашек.