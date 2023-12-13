Радий Хабиров встретился с членами Общественной палаты Башкирии седьмого созыва

Радий Хабиров встретился с членами Общественной палаты Республики Башкортостан седьмого созыва. Состав общественников обновился на 60 процентов, в него вошли новые лица, в том числе и те, кто прошёл службу в зоне СВО, и занимается сбором гуманитарной помощи нашим военнослужащим.

Руководитель региона отметил, что перед собравшимися стоят очень важные задачи, так как одна из основных задач Общественной палаты заключается в обеспечивание взаимодействия граждан, общественных организаций, профессиональных и творческих союзов. И для решения этих вопросов есть серьёзные полномочия.

У вас очень серьёзные полномочия в сфере общественного контроля. В следующем году пройдут выборы Президента России и Главы нашей республики. Рассчитываю, что палата подготовит достойный корпус общественных наблюдателей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У нас есть ряд поручений главы, которые мы должны выполнить. Мы должны будем в следующем году провести гражданский форум, у нас сформировано шесть комиссий общественной палаты. Безусловно, более плотно хотелось бы работать с Общественными советами министерств и ведомств и Общественными палатами муниципалитетов. Данияр Абдрахманов, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан