Радий Хабиров встретился с членами Общественной палаты Башкирии седьмого созыва

Радий Хабиров встретился с членами Общественной палаты Республики Башкортостан седьмого созыва. Состав общественников обновился на 60 процентов, в него вошли новые лица, в том числе и те, кто прошёл службу в зоне СВО, и занимается сбором гуманитарной помощи нашим военнослужащим.
Руководитель региона отметил, что перед собравшимися стоят очень важные задачи, так как одна из основных задач Общественной палаты заключается в обеспечивание взаимодействия граждан, общественных организаций, профессиональных и творческих союзов. И для решения этих вопросов есть серьёзные полномочия.
В состав Общественной палаты также входят представители некоммерческих организаций, которые оказывают неоценимую поддержку государству по самым разным направлениям, в том числе по работе с инвалидами, патриотическому воспитанию молодежи, социальной поддержке населения. Большой вклад в общую работу вносят и волонтёры. Радий Хабиров во время встречи вручил наиболее активным из них почётные знаки «Доброволец Республики Башкортостан». Значки получили как серебряные волонтёры, так и совсем юные жители региона.