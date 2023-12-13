Птицефабрика «Башкирская» возобновит производство в феврале следующего года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики. Напомним, в августе на предприятии случилась вспышка птичьего гриппа, поголовье птицы – это более 3,3 млн – полностью ликвидировали. На сегодня все мероприятия по уборке и дезинфекции производственных помещений завершены. Карантин снят.
Параллельно с ветеринарными мероприятиями проведена реконструкция помещений, построены новые дезинфекционные барьеры. В феврале 2024 года предприятие планирует начать производственную деятельность с завоза молодняка птицы в количестве 146 тыс. голов. Первую партию товарного яйца планируется получить следующим летом.