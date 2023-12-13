В Башкирии в 2023 году к мобильной связи и интернету подключили 117 населённых пунктов

«Устранение цифрового неравенства» – такое название носит проект, позволяющий жителям отдалённых населённых пунктов подключиться к скоростной мобильной связи и интернету. В этом году благодаря федеральной программе 9 тыс. жителей Башкортостана получили возможность общаться с родственниками из других городов, оформлять документы онлайн и своевременно сообщать о чрезвычайных ситуациях.
Ветеран образования Нафига Тляумбетова больше не беспокоится за своих детей. С дочерьми, которые уже давно живут отдельно, она связывается ежедневно. После видеозвонка создаётся впечатление, что семья увиделась вживую. Кроме того, мобильная связь и интернет помогают женщине записаться к врачу, оформить документы и провести уроки для школьников.
В этом году к мобильной связи и высокоскоростному 4G интернету подключили 117 населённых пунктов Башкортостана. Современные технологии внедряют равномерно по всем районам республики. Всё благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». По словам главы администрации села Аскарово, местные жители ждали нововведения с нетерпением.
Как отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров, у региона в этом году была большая квота на мобильную связь. Сёла, где будут установлены вышки, выбирали сами жители. В результате установлено 242 базовые станции мобильной связи. Это означает, что доступ к ней получили 9 тыс. человек.
Критерии для участия в программе значительно снизили. Подать заявку могут жители деревень с населением от 100 человек. В следующем году к всемирной паутине в Башкортостане подключат еще 50 населённых пунктов. На этом работа не заканчивается. Планируется, что уже к 2030 году жители всей республики смогут свободно пользоваться сотовой связью и интернетом.