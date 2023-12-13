В Башкирии в 2023 году к мобильной связи и интернету подключили 117 населённых пунктов

«Устранение цифрового неравенства» – такое название носит проект, позволяющий жителям отдалённых населённых пунктов подключиться к скоростной мобильной связи и интернету. В этом году благодаря федеральной программе 9 тыс. жителей Башкортостана получили возможность общаться с родственниками из других городов, оформлять документы онлайн и своевременно сообщать о чрезвычайных ситуациях.

Ветеран образования Нафига Тляумбетова больше не беспокоится за своих детей. С дочерьми, которые уже давно живут отдельно, она связывается ежедневно. После видеозвонка создаётся впечатление, что семья увиделась вживую. Кроме того, мобильная связь и интернет помогают женщине записаться к врачу, оформить документы и провести уроки для школьников.

Интернет очень нам нужен, потому что мы уже в возрасте, для общения с родными, с детьми. Вот одна дочь живёт в Бирске с внуком, а вторая – работает в Москве. Мы общаемся с ними только по интернету. Нафига Тляумбетова, ветеран педагогического труда

В этом году к мобильной связи и высокоскоростному 4G интернету подключили 117 населённых пунктов Башкортостана. Современные технологии внедряют равномерно по всем районам республики. Всё благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». По словам главы администрации села Аскарово, местные жители ждали нововведения с нетерпением.

Сначала была только связь оператора Теlе2, но позже были установлены также для операторов МТС и Мегафон. В данный момент на достаточно хорошей скорости работают вот эти три вида операторов связи. Биктимир Мурзабулатов, глава Аскаровского сельского поселения

Как отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров, у региона в этом году была большая квота на мобильную связь. Сёла, где будут установлены вышки, выбирали сами жители. В результате установлено 242 базовые станции мобильной связи. Это означает, что доступ к ней получили 9 тыс. человек.

Голосование у нас проходит и на портале «Госуслуги», и, соответственно, жители могут написать письмо в федеральную Минцифру за тот или иной населённый пункт. В прошлом году мы были рекордсменами, более 80 тыс. голосов было подано. В этом году я думаю, что мы эту планку превысим. Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан