В Башкирии в новогодних городках устанавливают горки с QR-кодами

Горки с госномерами устанавливают в Башкортостане. В республике обустраивают площади и парки. Организовывают новогодние городки с развлечениями, возводят сертифицированные зимние аттракционы. Для них существует ГОСТ, его соблюдение проверяет комиссия.
С таким госномером можно действительно укатиться, только вниз и на ограниченное расстояние. Цифры и QR-код присвоены горке в парке Кашкадан. Тут же и правила поведения на аттракционе. Такие знаки установлены по всей республике. В Октябрьском районе возводят четыре современные горки.
По документам большие горки приравнены к аттракционам. Технический осмотр проводят специалисты, которых к слову можно пересчитать в России по пальцам двух рук. С наступлением холодов у них начинается жаркая пора.
Одну из новых сертифицированных горок устанавливают на площади перед Дворцом культуры Моторостроителей. Здесь аттракцион двухскатный – есть спуск для взрослых и для малышей.
Также в Калининском районе закупили новые украшения для обустройства праздничного городка. Фигуры деда мороза и снегурочки, падающая трёхметровая звёзда и пятиконечные часы.