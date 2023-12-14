В Башкирии загорелся частный рыбный цех

Накануне поздно вечером стало известно о том, что в Стерлитамаке горит частный рыбный цех. Подробности о пожаре сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Возгорание произошло на улице Гоголя. Площадь горения составляла 150 квадратных метров. Здание было полностью охвачено огнем, некоторые конструкции и сооружения обгорели.

Пожарные долго не могли локализовать огонь. В тушении пожара участвовали 19 человек личного состава и пять автоцистерн. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.