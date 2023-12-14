Под Уфой задержан водитель со штрафами на сумму около полумиллиона рублей

В Уфимском районе на трассе госавтоинспекторы остановили автомобиль Citroën С4 для проверки документов. По данным федеральной базы Госавтоинспекции, 60-летний водитель – злостный нарушитель ПДД: он накопил 48 административных штрафов.

Кроме того, по информации службы судебных приставов, собственник иномарки имеет задолженность на общую сумму порядка 500 тысяч рублей.

В отношении правонарушителя составлены 4 административных материала, сообщил в своем телеграм-канале руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Автомобиль отправили на штрафстоянку.