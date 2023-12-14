В Уфе во время пожара пострадали женщина и ребенок

Накануне вечером в Уфе на 1-м этаже пятиэтажного многоквартирного дома на проспекте Октября загорелась электрощитовая, в результате чего эвакуационный выход был отрезан огнем и дымом.

В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали подробности инцидента. Прибывшие на место огнеборцы сбили пламя с помощью огнетушителей. Затем приступили к спасению жителей дома.

Всего спасли 22 человека: из задымленного подъезда вывели 6 детей и 16 взрослых. Пожар потушен, распространения огня удалось избежать.

Однако во время пожара пострадали двое – 9-летняя девочка и 60-летняя женщина. Обе госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Пожар тушили 18 человек и 4 единицы техники. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.