В Башкирии разработана умная колонка, которая говорит на башкирском языке

Һомай – один из победителей нашего ежегодного конкурса грантов, которые мы выделяем на сохранение и развитие языков народов Башкортостана. Именно для поддержки таких проектов мы их и учредили. Я глубоко убежден, что заставить учить, а тем более любить родной язык и культуру – нельзя. Но можно сделать процесс обучения интересным и очень увлекательным, используя самые современные методики и технологии.

Радий Хабиров, Глава Башкирии