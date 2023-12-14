В Башкирии разработана умная колонка, которая говорит на башкирском языке

Гаджет отлично понимает башкирскую и русскую речь, способен переводить с одного языка на другой, отвечает на вопросы, может включать музыку и сказки, а также подскажет рецепты блюд башкиркой кухни. Кроме того, колонка помогает изучать башкирский язык. Об этом Глава региона Радий Хабиров рассказал в своих социальных сетях.

Проект назвали Һомай. В основе устройства – чат-бот с искусственным интеллектом. Но впереди еще много работы для доведения изобретения до совершенства.

Пока изготовили только пять экземпляров Һомай. Все они попадут в дошкольные учреждения с изучением родного башкирского языка. Еще 200 умных колонок отправят в школы. Узнать более подробную информацию о гаджете можно здесь.

Һомай – один из победителей нашего ежегодного конкурса грантов, которые мы выделяем на сохранение и развитие языков народов Башкортостана. Именно для поддержки таких проектов мы их и учредили. Я глубоко убежден, что заставить учить, а тем более любить родной язык и культуру – нельзя. Но можно сделать процесс обучения интересным и очень увлекательным, используя самые современные методики и технологии.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

В заключение, лидер Башкирии поздравил с Днем башкирского языка всех, кто говорит по-башкирски, изучает язык сам и учит других.  

Фото: стоп-кадр видео телеграм-канала Радия Хабирова

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