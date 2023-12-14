«Значит, пора мне туда!» - доброволец из Нефтекамска рассказал о службе в зоне СВО

50-летний Марат с позывным «Архитектор» из Нефтекамска, несмотря на возраст, отправился служить по контракту в зону СВО. Его историю рассказала корреспондент издания «Красное знамя» Карина Анисимова.
Он отслужил срочную на Северном Кавказе. В 90-е он был командиром отделения. Тогда не мог и представить, что такую же должность ему придется занять и в 2020-х. Правда, тогда он служил в авиации, а сейчас – в мотострелковых войсках.
В его полку служат ребята из Башкирии и Саратова. «Архитектор» рассказал, что не всем удается на передовой быстро перестроиться психологически. Но постепенно все привыкают к боевой обстановке.
Отвлекаться от того, что происходит на передовой, помогают самые разные занятия: солдаты читают книги, собирают и разбирают автоматы, ремонтируют технику. А еще бойцы сами оборудовали спортплощадку – занимаются. Недавно пришлось завести несколько кошек: много грызунов.
В последний день отпуска Марат отправился в Центр поддержки участников СВО за ключами от УАЗа, а потом сам погнал машину в зону СВО. По словам военнослужащего, наши бойцы очень благодарны землякам, которые поддерживают их не только словом, но и делом. Особенно пожилые.
Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: Руслан Никонов, издание «Красной знамя»