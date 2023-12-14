«Значит, пора мне туда!» - доброволец из Нефтекамска рассказал о службе в зоне СВО

50-летний Марат с позывным «Архитектор» из Нефтекамска, несмотря на возраст, отправился служить по контракту в зону СВО. Его историю рассказала корреспондент издания «Красное знамя» Карина Анисимова.

Однажды мне на глаза попалось стихотворение о горловской мадонне (27 июля 2014 года 23-летняя Кристина Жук и ее 10-месячная дочка погибли под обстрелом Горловки из установок «Град». Девушка спасалась от выстрелов, но не сумела выжить. Мать, прижимающая к груди ребенка, – такими их тела нашли после «Донецкого кровавого воскресенья»), оно меня очень зацепило. Я понял, что не могу быть тем мужиком, который сидит на диване и рассуждает о политике, значит, пора мне туда. Боец СВО, позывной «Архитектор»

Он отслужил срочную на Северном Кавказе. В 90-е он был командиром отделения. Тогда не мог и представить, что такую же должность ему придется занять и в 2020-х. Правда, тогда он служил в авиации, а сейчас – в мотострелковых войсках.

В его полку служат ребята из Башкирии и Саратова. «Архитектор» рассказал, что не всем удается на передовой быстро перестроиться психологически. Но постепенно все привыкают к боевой обстановке.

Отвлекаться от того, что происходит на передовой, помогают самые разные занятия: солдаты читают книги, собирают и разбирают автоматы, ремонтируют технику. А еще бойцы сами оборудовали спортплощадку – занимаются. Недавно пришлось завести несколько кошек: много грызунов.

В последний день отпуска Марат отправился в Центр поддержки участников СВО за ключами от УАЗа, а потом сам погнал машину в зону СВО. По словам военнослужащего, наши бойцы очень благодарны землякам, которые поддерживают их не только словом, но и делом. Особенно пожилые.

Их никто не принуждает что-то покупать, но они свяжут носки или купят конфет, принесут в Центр СВО, потому что по-другому не могут, такое у них воспитание. Важно, чтобы вся страна мыслила одинаково, чтобы у каждого было понимание того, куда мы идём, без этого будущее невозможно. Боец СВО, позывной «Архитектор»

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.