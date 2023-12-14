В Башкирии пройдут мероприятия в рамках Дня башкирского языка

Сегодня в республике отмечается  День башкирского языка. В течение дня запланирован комплекс мероприятий для всех общеобразовательных организаций, ссузов и вузов республики: в школах состоится единый урок по башкирскому языку, для студентов будут проводиться мастер-классы, интеллектуальные игры, Акмуллинская олимпиада, КВН на башкирском.

В Уфе пройдет финал республиканского конкурса «Остаз». Среди общеобразовательных организаций выберут лучший кабинет башкирского языка и литературы.

В работу подключаются все учреждения культуры: национальные библиотеки, историко-культурные центры, подведомственные организации Дома дружбы народов. Вечерняя программа дня продолжится спектаклями в театрах Уфы.

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