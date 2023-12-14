В Стерлитамакском районе после ремонта открылось почтовое отделение

Отделение обслуживает более тысячи человек – это не только жители Буриказганово, но и близлежащего с. Садовка. В преддверии наступающего Нового года гости отправили открытки Деду Морозу в Великий Устюг, опустив их в специальный почтовый ящик для новогодней почты. Такие почтовые ящики для посланий зимнему волшебнику установлены сейчас во многих отделениях Почты России по всей стране.