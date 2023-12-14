Ремонт Зининского переезда в Уфе планируют завершить к 17 декабря

До указанной даты будут проводиться дополнительные строительно-монтажные работы. В настоящее время на объекте отфрезеровано асфальтобетонное покрытие, разобрано земляное полотно на подходах к опорам, на четвертой опоре забетонирован деформационный шов, демонтированы шкафные стены.

Напомним, движение по путепроводу обещали запустить еще в начале осени. Однако тогда были выявлены нарушения проектирования путепровода, из-за чего сроки пришлось передвинуть сначала на конец ноября, а затем на средину текущего месяца.