Радий Хабиров возложил цветы к памятнику М. Акмулле в День башкирского языка

Сегодня в республике отмечается День башкирского языка. Дату утвердили указом Главы Башкортостана в 2019 году. 14 декабря выбрано неслучайно – это день рождения поэта Мифтахетдина Акмуллы. Сегодня утром глава республики принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику просветителю.

По всей республике ко Дню башкирского языка проходят разные мероприятия. Так, в онлайн формате организован «Акмуллинский диктант», посвященный Году педагога и наставника. Сегодня пройдет финал республиканского конкурса «Остаз». Но меры для сохранения башкирского языка предпринимаются не только в эти дни. Открываются полилингвальные школы, в Башгоспедуниверситете готовят педагогов не только башкирского языка, но и русского и английского. Доступны цифровые платформы, разговорники.