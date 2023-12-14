Жительница Уфы делает ёлочные игрушки по мотивам сказок и мультфильмов

Уфимка создает из ваты ёлочные игрушки по мотивам сказок и мультфильмов. Дом, полный ручных изделий, напоминает настоящую волшебную страну. Такие игрушки будут радовать домочадцев даже спустя многие годы.

Сразу понятно, из какой сказки или мультфильма тот или иной герой. И все они сделаны руками Рамили Гиндуловны. Каждый персонаж получается живой и со своим характером. Первую ёлочную игрушку мастерица сваляла из войлока, шила и игрушки из текстиля, затем перешла на вату.

24 года Рамиля Талипова работала в аэропорту. В то время и подумать не могла, что её затянет в творчество. Теперь она делает игрушки на заказ в своей домашней мастерской и участвует в новогодних ярмарках. Сейчас рукодельница занята изготовлением символов этого года.

Дочь Рамили Талиповой также занята своим делом. Вместе с матерью она участвует в конкурсах и ярмарках. В этом году их работы можно было увидеть и на всероссийском фестивале «Айда играть». Помимо игрушек из ваты, в экспозиции они представили альбомы на липучках.