В Уфе водитель сбил ребёнка и скрылся с места аварии

13 декабря в Уфе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с ребёнком. Подробности сообщили в ГИБДД региона.
На улице Королева перед домом №4 на 13-летнего ребёнка наехал водитель. Инцидент произошёл на «зебре». Мальчик с травмой ноги обратился в медицинское учреждение. Водитель с места происшествия скрылся.
Сотрудники Госавтоинспекции установили его личность. Им оказался 21-летний молодой человек. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.
Фото: ГИБДД РБ.