В России увеличат подъёмные по программе «Земский доктор»

Сегодня, 14 декабря, в рамках прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» Президент России отвечает на самые актуальные и животрепещущие вопросы журналистов и граждан со всех регионов страны.
Глава государства прокомментировал программу «Земский доктор», которая успешно реализуется во многих регионах России. В том числе, и в Башкирии. В республике выплаты по программе «Земский доктор» в этом году получили 81 врач, 48 медработников со средним образованием на общую сумму 144,5 млн рублей. По программе «Земский фельдшер» 33 сотрудника по 500 тысяч рублей.
Владимир Путин предложил повысить подъёмные по программе для врачей до 2 млн рублей, а для фельдшеров – до миллиона.