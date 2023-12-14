В России увеличат подъёмные по программе «Земский доктор»

Глава государства прокомментировал программу «Земский доктор», которая успешно реализуется во многих регионах России. В том числе, и в Башкирии. В республике выплаты по программе «Земский доктор» в этом году получили 81 врач, 48 медработников со средним образованием на общую сумму 144,5 млн рублей. По программе «Земский фельдшер» 33 сотрудника по 500 тысяч рублей.