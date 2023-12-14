Радий Хабиров поздравил жителей республики с 30-летием Конституций России и Башкирии

Первое – в сегодняшних непростых, быстро меняющихся условиях важно продолжать надёжно стоять на страже основ конституционного строя, укреплять общественное согласие, поддерживать в республике институты гражданского общества. Второе – все наши стратегические планы и инициативы по развитию республики на ближайшую перспективу до 2030 года должны быть разработаны и реализованы в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Третье – законодательная база страны постоянно совершенствуется, это очень динамичный процесс. Депутатам Курултая нужно оперативно реагировать на эти новации и совершенствовать региональное законодательство.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан