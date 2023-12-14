Радий Хабиров поздравил жителей республики с 30-летием Конституций России и Башкирии

30 лет со дня принятия Конституции России и Конституции Башкортостана. В доме Госсобрания сегодня прошло заседание, посвященное событию. Выступая перед депутатами, руководитель региона Радий Хабиров отметил, что принятие Конституций было важным и судьбоносным событием в новейшей истории Отечества.
Особенно значимой эта дата становится сейчас, когда страна во многом обновляет свои политические и экономические настройки, подчеркнул глава республики. Радий Хабиров поздравил жителей региона с юбилеем основного закона государства, вручил госнаграды республики и поблагодарил парламентариев за эффективную работу.
Высший нормативно-правовой акт России – Конституция – была принята 12 декабря 1993 года. Документ является основой всей правовой системы страны и определяет смысл и содержание других законов. Конституция Башкортостана была принята 24 декабря того же года. Время не стоит на месте, и закон шел в ногу со временем – обновлялся и дополнялся в разные периоды.