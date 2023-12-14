В Уфе прошел флешмоб, посвящённый Дню башкирского языка

Ученики уфимского лицея №2 присоединились к музыкальному и танцевальному флешмобу, посвящённому Дню башкирского языка. Это один из самых молодых праздников в нашей республике, указом главы региона Радия Хабирова он отмечается с 2019 года.

Главная цель установления даты – сохранение и развитие второго государственного языка Башкортостана. Он отмечается 14 декабря, в день рождения башкирского поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы. Лицеисты исполнили стихи и песни, а также приняли участие в открытых уроках. Аналогичные мероприятия прошли и в остальных образовательных учреждениях республики.