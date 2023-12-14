В Уфе начали выпуск башкирской школьной газеты

В Башкортостане запустили башкирскую школьную газету. Издание «Оскон» будет выпускать уфимская гимназия №20 имени Мустафиной. Первый номер уже вышел в четырех страницах. Там опубликованы истории, новости и стихи детей и подростков со всей республики.

Выпуск посвящён первой женщине-министру просвещения БАССР. В этом году в республике отмечают 110-летний юбилей Фатимы Хамидовны. Газету показали на межрегиональной научно-практической конференции. Мероприятие посвящено также Году педагога и наставника и Дню башкирского языка. О том, как сохранить национальные ценности, говорили и школьники. Ребята выступили со своими идеями.