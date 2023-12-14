ВК «Урал» уступил казанскому «Зениту» в гостях

Сменили тренера и уступили в Казани. Уфимский волейбольный клуб «Урал» возглавил Игорь Шулепов. Три года назад специалист был главным тренером «Урала», под его руководством команда показала лучший результат за последние восемь лет.

Андрей Воронков был отправлен в отставку, при нём «Урал» одержал всего две победы в девяти матчах. Своё восьмое поражение уфимцы потерпели уже при Шулепове: накануне «Урал» гостил в Казани. Местный «Зенит» одержал победу в трёх партиях.