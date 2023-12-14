В Уфе открылась археологическая студенческая конференция

В Уфе открыласьXII Башкирская археологическая студенческая конференция. Её посвятили празднованию 450-летия основания города и 90-летию со дня рождения выдающегося башкирского и российского историка, ученого-археолога Нияза Мажитова.

Собрались более 30 молодых исследователей, которые два дня будут освещать новые археологические открытия Урала и Поволжья, научные исследования музейных фондов Уфы, Казани, Ижевска, Кирова, Тюмени, Елабуги, Оренбурга и других городов. В их числе и школьники из Уфы и Абзелиловского района.