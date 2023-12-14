В Уфе пройдёт I Всероссийская конференция по электрическим машинам

Уфа принимает I Всероссийскую конференцию по электрическим машинам. Её цель – обсуждение вопросов развития отечественного электромашиностроения: роботов, самолетов, электромобилей.

Это фактически вся научно-технологическая инженерная повестка. Опытом и знаниями делятся представители университетов, промышленных предприятий и разработчики современных электрических машин. Конференция актуальна студентам, аспирантам, а также преподавательскому составу, поскольку одновременно проводится ярмарка вакансий.